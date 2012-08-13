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В подвале строящегося дома на проспекте Авиаконструкторов обнаружен труп мужчины
Сегодня, 12:11
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В подвале строящегося дома на проспекте Авиаконструкторов обнаружен труп мужчины

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Тело направлено в морг для установления причины смерти.

30 сентября в подвале строящегося дома по адресу проспект Авиаконструкторов, 67/1, нашли тело неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Наряд УМВД России по Приморскому району прибыл на место происшествия и обнаружил у погибшего мужчины повреждения в области головы. На вид 45-50 лет, на нем были серая ветровка, оранжевая футболка, черные спортивные штаны и темно-зеленые кроссовки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. 

Ранее на Piter.TV: на Светлановском проспекте неизвестные ударили ножом подростка.

Фото: Piter.TV

Теги: в петербурге нашли труп, приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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