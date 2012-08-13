В подвале строящегося дома на проспекте Авиаконструкторов обнаружен труп мужчины

30 сентября в подвале строящегося дома по адресу проспект Авиаконструкторов, 67/1, нашли тело неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.
Наряд УМВД России по Приморскому району прибыл на место происшествия и обнаружил у погибшего мужчины повреждения в области головы. На вид 45-50 лет, на нем были серая ветровка, оранжевая футболка, черные спортивные штаны и темно-зеленые кроссовки.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее на Piter.TV: на Светлановском проспекте неизвестные ударили ножом подростка.
Фото: Piter.TV
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