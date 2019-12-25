На Светлановском проспекте неизвестные ударили ножом подростка

Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

30 сентября в Петербурге у дома 54 по Светлановскому проспекту в ходе конфликта иностранцы нанесли ножевое ранение в спину 17-летнему подростку. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали в детскую городскую больницу №2 в состоянии средней тяжести с непроникающей колотой раной грудной клетки, ушибом носа. После оказания медицинской помощи молодой человек самостоятельно покинул учреждение.

На месте происшествия была задержана 54-летняя мать пострадавшего под воздействием алкоголя. В ее отношении составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка), помещена в СПСЗЛ. Ранее привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) за 2022-2023 годы 3 раза.

Известно, что подросток получал дважды подписку о невыезде за кражу велосипеда и похищение имущества на сумму 4 тыс. рублей.

На прилегающей территории установлена частная камера видеонаблюдения, устанавливается ее собственник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV