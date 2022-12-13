Пьяного подростка ночью госпитализировали с Арцеуловской аллеи

В Приморском районе юноша отравился алкоголем во время вечеринки с друзьями. Пострадавшего доставили в детскую больницу.
По информации Piter.tv, ребенку стало плохо на Арцеуловской аллее, где он веселился с приятелями. Медики диагностировали у 17-летнего мальчика алкогольную интоксикацию, торакалгию (сдавливание грудины), боли в сердце и гипертензию.
После получения медпомощи и восстановления подростку придется побывать в полицейском участке. Прийти туда он должен с отцом.
Ранее на Piter.tv: девятиклассница из Петергофа попала в больницу с острым отравлением таблетками.
Фото: Piter.tv
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