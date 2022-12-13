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Пьяного подростка ночью госпитализировали с Арцеуловской аллеи
Сегодня, 11:23
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Пьяного подростка ночью госпитализировали с Арцеуловской аллеи

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После получения медпомощи и восстановления мальчику придется побывать в полицейском участке.

В Приморском районе юноша отравился алкоголем во время вечеринки с друзьями. Пострадавшего доставили в детскую больницу. 

По информации Piter.tv, ребенку стало плохо на Арцеуловской аллее, где он веселился с приятелями. Медики диагностировали у 17-летнего мальчика алкогольную интоксикацию, торакалгию (сдавливание грудины), боли в сердце и гипертензию.

После получения медпомощи и восстановления подростку придется побывать в полицейском участке. Прийти туда он должен с отцом.

Ранее на Piter.tv: девятиклассница из Петергофа попала в больницу с острым отравлением таблетками.

Фото: Piter.tv

Теги: арцеуловская аллея, отравился алкоголем, пьяный подросток, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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