Пьяного подростка ночью госпитализировали с Арцеуловской аллеи

После получения медпомощи и восстановления мальчику придется побывать в полицейском участке.

В Приморском районе юноша отравился алкоголем во время вечеринки с друзьями. Пострадавшего доставили в детскую больницу.

По информации Piter.tv, ребенку стало плохо на Арцеуловской аллее, где он веселился с приятелями. Медики диагностировали у 17-летнего мальчика алкогольную интоксикацию, торакалгию (сдавливание грудины), боли в сердце и гипертензию.

После получения медпомощи и восстановления подростку придется побывать в полицейском участке. Прийти туда он должен с отцом.

Ранее на Piter.tv: девятиклассница из Петергофа попала в больницу с острым отравлением таблетками.

Фото: Piter.tv