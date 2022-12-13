Девятиклассница из Петергофа попала в больницу с острым отравлением таблетками

В последнее время школьница находилась в состоянии апатии.

В пятницу, 10 марта, школьница из Петергофа отравилась таблетками "Мидоклама". Пострадавшая выпила 20 таблеток. Препарат принимают при мышечных болях и спазмах. Ребенка доставили в детскую больницу № 5.

По информации Piter.tv, девятиклассницу госпитализировали из квартиры на Никольской улице. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

Известно, что девочка проживает в двухкомнатной квартире с отцом, бабушкой и прабабушкой. Воспитанием подростка занимается 67-летняя бабушка. На учете в ОДН семья не состоит.

В школе ученицу назвали часто болеющим и замкнутым ребенком. Добавим, что несовершеннолетняя состоит на учете в ПНД Петродворцового района г. СПб с декабря 2022 года.

Ранее на Piter.tv: на улице Чекистов женщина врезалась в дерево, когда ехала на "ватрушке" с горки.

Фото: Pxhere