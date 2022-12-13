На улице Чекистов женщина врезалась в дерево, когда ехала на "ватрушке" с горки

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

В пятницу вечером, 10 марта, в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина врезалась в дерево, когда спускалась на тюбинге с горки. Инцидент произошел на улице Чекистов у дома № 38.

По информации Piter.tv, пострадавшая сильно ударилась головой. Петербурженку отправили в больницу. Сейчас 30-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Добавим, что она сейчас лежит в реанимации.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге школьница попала в больницу из-за сосулек на крыше.

Фото: Piter.tv