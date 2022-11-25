Во время пьяной ссоры в Ломоносове женщина покалечила сожителя ножницами

В январе 2023 года подозреваемая получила условный срок.

В Ломоносове женщина ранила ножницами своего сожителя, он доставлен в больницу. Подробности стали известны Piter.tv.

Утром 28 сентября из своей квартиры дома по Александровской улице с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева, левосторонним пневмотораксом, ссадиной левого предплечья в состоянии средней тяжести госпитализирован 37-летний мужчина.

По предварительной информации, 27 сентября около 21:00 во время ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, 33-летняя женщина нанесла ранения сожителю ножницами. Подозреваемая была задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В январе 2023 года подозреваемая получила условный срок по ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В мае 2022 года она ударила ножом своего знакомого, причинив ему тяжёлые травмы.

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Фото: pxhere