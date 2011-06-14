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Мужчину зарезали ножницами в квартире его бывшей возлюбленной на Евдокима Огнева
Сегодня, 9:08
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Мужчину зарезали ножницами в квартире его бывшей возлюбленной на Евдокима Огнева

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Подозреваемый в его убийстве был задержан по "горячим следам". Им оказался 41-летний житель Волгоградской области, который был неоднократно судим в прошлом.

В ночь на понедельник, 18 сентября, в полицию обратилась женщина 1987 года рождения, которая сообщила, что её бывший сожитель привел друга в её квартиру по улице Евдокима Огнева. Как стало известно Piter.TV, женщина проснулась и обнаружила труп экс-возлюбленного. По её словам, вся кухня и коридор были залиты кровью.

Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 53-летнего мужчины. Подозреваемый в его убийстве был задержан по "горячим следам" в 4:00 на той же улице в снимаемой под найм квартире. Им оказался 41-летний житель Волгоградской области, который был неоднократно судим в прошлом. Установлено, что в 3:20, находясь в гостях в квартире заявительницы, он распивал с её бывшим возлюбленным спиртное. Во время внезапной ссоры мужчина зарезал приятеля ножницами и скрылся с места преступления.

Подозреваемого госпитализировали с ушибленной раной теменной области слева, резанной раной правой кисти, алкогольной интоксикацией, в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Ранее мы сообщили о том, что по подозрению в убийстве женщины в Сосновом Бору задержан её муж.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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