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По подозрению в убийстве женщины в Сосновом Бору задержан её муж
Сегодня, 9:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

По подозрению в убийстве женщины в Сосновом Бору задержан её муж

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Труп был завёрнут в одеяло.

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в убийстве жены в Сосновом Бору. Её тело, завернутое в одеяло, нашла подруга. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 14 сентября подруга погибшей нашла её труп в квартире на Сибирской улице в Сосновом Бору. Тело было завернуто в одеяло, на шее 27-летней девушки были следы насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Петербурге 18 сентября в компьютерном клубе на Васильевском острове по подозрению в убийстве задержан 30-летний муж женщины.

Фото: Piter.tv

Теги: сосновый бор, убийство
Категории: Лента новостей,

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