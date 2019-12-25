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В Сосновом Бору в квартире нашли завернутый в одеяло труп
Сегодня, 9:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сосновом Бору в квартире нашли завернутый в одеяло труп

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В ходе осмотра трупа на шее обнаружены внешние признаки насильственной смерти.

В Сосновом Бору в квартире обнаружили труп женщины, завернутый в одеяло. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 14 сентября обратилась женщина, которая сообщила, что в квартире по Сибирской улице она обнаружила труп подруги.

Полицейскими в квартире обнаружен в лежачем состоянии на кровати, завернутый в одеяло труп 27-летней женщины. В ходе осмотра трупа на шее обнаружены внешние признаки насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Также частично мумифицированный труп женщины обнаружили в Гатчине.

Фото: Piter.tv

Теги: сосновый бор, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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