В Сосновом Бору в квартире нашли завернутый в одеяло труп

В Сосновом Бору в квартире обнаружили труп женщины, завернутый в одеяло. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 14 сентября обратилась женщина, которая сообщила, что в квартире по Сибирской улице она обнаружила труп подруги.
Полицейскими в квартире обнаружен в лежачем состоянии на кровати, завернутый в одеяло труп 27-летней женщины. В ходе осмотра трупа на шее обнаружены внешние признаки насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Также частично мумифицированный труп женщины обнаружили в Гатчине.
Фото: Piter.tv
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