Частично мумифицированный труп женщины обнаружили в Гатчине

Тело находилось в районе аэродрома в лесополосе.

Утром в четверг, 14 сентября, в полицию обратилась жительница Гатчины, которая сообщила, что в районе аэродрома в лесополосе обнаружен труп женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место наряд правоохранителей обнаружен частично мумифицированный труп неизвестной с гнилостными изменениями без видимых признаков насильственной смерти. На вид женщине 45-50 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее полиция задержала гулявшего у школ и детсадов с ружьем мужчину в Гатчине.

Фото: Piter.TV