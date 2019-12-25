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Полиция задержала гулявшего у школ и детсадов с ружьем мужчину в Гатчине
Сегодня, 17:10
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала гулявшего у школ и детсадов с ружьем мужчину в Гатчине

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Полицейские проводят проверку в отношении мужчины, снимавшего на улице Гатчины видеоролик с пневматическим ружьём.

В среду, 13 сентября, в полицию Гатчины поступило сообщение о неизвестном мужчине во дворе дома 18 по улице Чехова, у которого в руках был предмет похожий на ружьё. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что правоохранители задержали его в гатчинском парке. По словам мужчины, он снимал ролик для социальной сети по мотивам компьютерной игры и использовал для этого собственную экипировку и пневматическое ружьё.

Кроме всего прочего, в его квартире были найдены пистолеты и еще одно ружье.

Ранее сообщалось, что в Гатчине у школ и детсадов заметили мужчину с ружьем и в противогазе.

Фото: pxhere
 

Теги: гатчина, полиция, ружье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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