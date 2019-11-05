В Гатчине у школ и детсадов заметили мужчину с ружьем и в противогазе

Несколько школ и детских садов закрыли в районе станции Татьянино в Гатчине. В районе ходит мужчина с ружьем.

В Гатчине закрыты несколько школ и детских садов рядом со станцией Татьянино. Об этом пишет телеканал 78.ru

Причина в том, что возле учреждений заметили подозрительного мужчину в противогазе и с оружием. Родители были предупреждены о том, что места обучения детей будут закрыты.

На данный момент в районе работают правоохранительные органы. Они ищут подозрительного незнакомца, а далее он будет задержан.

Ранее сообщалось, что в Гатчине завершилось строительство современной школы на 825 мест раньше срока.

Фото: pxhere