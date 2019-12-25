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В ходе ссоры житель поселка Дивенский ранил оппонента ножом
Сегодня, 12:07
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В ходе ссоры житель поселка Дивенский ранил оппонента ножом

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В отношении напавшего составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полиция задержала жителя Ленинградской области, ранившего оппонента во время конфликта. Об этом сообщили в МВД России 23 октября. 

Накануне в дежурную часть обратился сотрудник магазина, расположенного на улице Володарского в поселке Дивенский, и заявил, что на стоянке лежит мужчина с ножевым ранением. В результате по горячим следам поймали 68-летнего злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения. 

По предварительным данным, задержанный в ходе ссоры ударил ножом 63-летнего потерпевшего в область живота. Последнего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

В отношении напавшего составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Металлостроя убил возлюбленную и завернул ее тело в покрывало. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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