В ходе ссоры житель поселка Дивенский ранил оппонента ножом

В отношении напавшего составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полиция задержала жителя Ленинградской области, ранившего оппонента во время конфликта. Об этом сообщили в МВД России 23 октября.

Накануне в дежурную часть обратился сотрудник магазина, расположенного на улице Володарского в поселке Дивенский, и заявил, что на стоянке лежит мужчина с ножевым ранением. В результате по горячим следам поймали 68-летнего злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, задержанный в ходе ссоры ударил ножом 63-летнего потерпевшего в область живота. Последнего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В отношении напавшего составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Металлостроя убил возлюбленную и завернул ее тело в покрывало.

Фото: Piter.TV