В Ленобласти назвали новый срок возвращения воды в посёлок Ропша

Детский сад в Ропше не примет детей из-за отсутствия водоснабжения.

В посёлке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области планируют восстановить водоснабжение 26 октября. Подачу воды обещают возобновить после получения результатов лабораторных исследований. Об этом 25 октября сообщили в ГУП "Леноблводоканал".

По данным предприятия, результаты анализа проб ожидаются утром в понедельник. Если проверка позволит возобновить подачу, вода должна появиться у жителей к обеду.

Местные жители рассказали, что из-за отсутствия водоснабжения 26 октября детский сад в посёлке не будет принимать детей.

Сроки восстановления подачи воды уже неоднократно переносили. Ранее в "Леноблводоканале" рассчитывали вернуть водоснабжение 25 октября, а до этого — к полудню 24 октября. Пробы решили проверить из-за опасений по поводу возможного ухудшения качества воды.

Жители жалуются на серьёзные бытовые неудобства. По словам одной из читательниц "Фонтанки", отсутствие воды мешает пользоваться туалетом, мыть посуду, стирать одежду и ухаживать за детьми. Она также отметила, что людям не хватает информации о сроках восстановления водоснабжения.

Двойной прорыв трубы на Косыгина парализовал движение и размыл грунт.

Фото: Piter.tv