В Ленобласти завершили беговой сезон традиционным осенним марафоном

Около 200 жителей Ленобласти пробежали Лемболовский осенний марафон.

Во Всеволожском районе Ленинградской области состоялся традиционный Лемболовский "Осенний марафон", приуроченный к завершению бегового сезона. В соревнованиях на территории Ленинградского металлического завода приняли участие около 200 жителей региона. К ним также присоединились любители северной ходьбы, сообщает 47 канал.

Организаторами спортивного мероприятия выступили областной комитет по спорту, федерация спортивного туризма и клуб "Атлетика". Перед стартом разминку для участников провёл талисман марафона — кот Омар.

Первыми на дистанцию в 100 метров вышли юные спортсмены. Для начинающих бегунов подготовили маршруты длиной 2 и 4 км, а более опытные участники соревновались на дистанциях 10 и 20 км.

Помимо завершения бегового сезона, мероприятие стало заключительным этапом Кубка Ленинградской области по северной ходьбе. По результатам соревнований лучшие участники смогут претендовать на включение в региональную сборную.

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