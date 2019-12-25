Mercedes врезался в деревья после съезда в кювет в Ленинградской области

В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП на дороге к Семиозерью.

В Выборгском районе Ленинградской области проводят проверку после смертельного ДТП с автомобилем Mercedes. Водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в деревья. Мужчина погиб на месте происшествия, сообщили в районной Госавтоинспекции.

Авария произошла 24 октября в 16:10 на 15-м километре автодороги "Голубые озера — Поляны". За рулём автомобиля находился 64-летний мужчина. Он ехал от станции Каннельярви в направлении посёлка Семиозерье.

По информации заместителя командира отдельного взвода ДПС, старшего лейтенанта полиции Андрея Карпова, водитель скончался до прибытия скорой помощи.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV