В Гатчине завершилось строительство современной школы на 825 мест раньше срока

В квартале «IQ Гатчина» было завершено строительство школы, которая рассчитана на 825 мест.

В квартале "IQ Гатчина" завершилось строительство новой школы, которая была запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в телеграм-канале "Стройблок ЛО для СМИ".

Школу намерены открыть уже в начале следующего учебного года. Завершение строительства этого современного учебного учреждения было возможно благодаря усилиям группы компаний "Ленстройтрест" и сотрудничеству с правительством Ленинградской области.

Новая школа охватывает потребности 33 классов, предоставляя 12 классов для начальной школы, 15 для средней и 6 для старшей. Она также оборудована кабинетами, гардеробами, столовой, мастерскими, раздевалками, спортивными залами, библиотекой с читальным залом, медиатекой, медицинским блоком, а также актовым залом и другими помещениями.

Ранее сообщалось, что в гимназии №148 Калининского района Петербурга появилась столовая-трансформер.

Фото: Telegram / "Стройблок ЛО для СМИ"

