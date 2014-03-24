В Гатчине завершилось строительство современной школы на 825 мест раньше срока

В квартале "IQ Гатчина" завершилось строительство новой школы, которая была запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в телеграм-канале "Стройблок ЛО для СМИ".
Школу намерены открыть уже в начале следующего учебного года. Завершение строительства этого современного учебного учреждения было возможно благодаря усилиям группы компаний "Ленстройтрест" и сотрудничеству с правительством Ленинградской области.
Новая школа охватывает потребности 33 классов, предоставляя 12 классов для начальной школы, 15 для средней и 6 для старшей. Она также оборудована кабинетами, гардеробами, столовой, мастерскими, раздевалками, спортивными залами, библиотекой с читальным залом, медиатекой, медицинским блоком, а также актовым залом и другими помещениями.
Ранее сообщалось, что в гимназии №148 Калининского района Петербурга появилась столовая-трансформер.
Фото: Telegram / "Стройблок ЛО для СМИ"
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