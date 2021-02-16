В гимназии №148 Калининского района Петербурга появилась столовая-трансформер

Проект носит название Molino, поскольку в концепции дизайна использовали колорит Испании.

Столовая-трансформер открылась в гимназии №148 имени Сервантеса. Об этом пишет "Петербургский дневник" сегодня, 30 августа.

Проект носит название Molino, поскольку в концепции дизайна использовали колорит Испании. Место для приема пищи школьников может перевоплощаться в пространство для просмотра фильмов и демонстрации презентаций.

По словам главы Калининского района Сергей Петриченко, столовая-трансформер – один из успешных примеров реализации проекта "Школьная столовая глазами ученика".

Вся школа принимала участие. Так, девятиклассники работали над дизайном, продумывали фурнитуру, рисунки вместе с дизайнерами, которые раньше учились в нашей гимназии. Мы, десятиклассники, а ныне одиннадцатиклассники, разрабатывали вместе с нашими поварами меню. Младшие предлагали свои рисунки-проекты, словом, задействованы были все. Александра Шабалина, ученица 11 класса гимназии №148

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)