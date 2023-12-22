  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские родители могут принять участие в составлении меню для школьной столовой
Сегодня, 12:53
126
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские родители могут принять участие в составлении меню для школьной столовой

0 0

Летом рецепты пройдут экспертизу технологов в сфере социального питания.

Петербургские родители могут принять участие в составлении меню для школьной столовой. Мамы, папы, бабушки и дедушки могут прислать рецепты для нового сборника, которым будут пользоваться повара школ и детсадов.  Об этом сообщили в пресс-службе правительства города на Неве. 

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно опубликовать рецепт на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #рецептсоцпит. О способе приготовления блюда нужно рассказать до 1 июня.  Летом рецепты пройдут экспертизу технологов в сфере социального питания. Варианты, которые получат положительную оценку, попадут в сборник. 

Ранее мы писали, что кролик чуть не откусил палец годовалой петербурженке в новгородском контактном зоопарке.

Фото: Pxhere

Теги: правительство санкт-петербурга, рецепт, школьная столовая, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии