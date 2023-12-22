Летом рецепты пройдут экспертизу технологов в сфере социального питания.

Петербургские родители могут принять участие в составлении меню для школьной столовой. Мамы, папы, бабушки и дедушки могут прислать рецепты для нового сборника, которым будут пользоваться повара школ и детсадов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города на Неве.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно опубликовать рецепт на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #рецептсоцпит. О способе приготовления блюда нужно рассказать до 1 июня. Летом рецепты пройдут экспертизу технологов в сфере социального питания. Варианты, которые получат положительную оценку, попадут в сборник.

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Фото: Pxhere