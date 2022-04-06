В Петербурге на питание школьников выделят 7,6 млрд рублей в 2024 году

Напомним, что бесплатные завтраки полагаются ученикам 1-4 классов.

В 2024 году в Петербурге на питание школьников выделят 7,6 млрд рублей. Об этом рассказали в Смольном сегодня, 21 августа.

6,3 млрд рублей потратит город, а 1,2 млрд рублей пойдет со средств федеральной субсидии.

В новом учебном году за парты сядут более 590 тысяч ребят. Все семьи, нуждающиеся в поддержке, должны иметь возможность получить для детей льготное горячее питание. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, что бесплатные завтраки полагаются ученикам 1-4 классов. В 5-11 классах бесплатно могут питаться дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, ученики спортивных и кадетских классов и другие категории учащихся. Полный список перечислен в ст. 81 Социального кодекса Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что школьное питание в Петербурге может подорожать к 2024 году.

Фото: Piter.TV