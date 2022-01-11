Школьное питание в Петербурге может подорожать к 2024 году

Увеличится стоимость завтраков и комплексных обедов.

В Петербурге планируют увеличить стоимость питания в школьных столовых к следующему году. Об этом стало известно из постановления Смольного сегодня, 21 июля.

В частности, завтрак для учеников младших классов подорожает с 96,9 до 99,9 рубля, средней – со 147,4 до 152,9 рубля. Старшеклассники будут тратить на утренний прием пищи 172,1 рубля.

Кроме того, платить больше придется и за комплексные обеды. Школьники с 1 по 4 классы смогут поесть днем за 249,7 рубля, среднего звена – за 294 рубля, а старшего – за 430,2 рубля.

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Фото: Piter.TV