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Школьное питание в Петербурге может подорожать к 2024 году
Сегодня, 19:58
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Школьное питание в Петербурге может подорожать к 2024 году

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Увеличится стоимость завтраков и комплексных обедов.

В Петербурге планируют увеличить стоимость питания в школьных столовых к следующему году. Об этом стало известно из постановления Смольного сегодня, 21 июля.

В частности, завтрак для учеников младших классов подорожает с 96,9 до 99,9 рубля, средней – со 147,4 до 152,9 рубля. Старшеклассники будут  тратить на утренний прием пищи 172,1 рубля.

Кроме того, платить больше придется и за комплексные обеды. Школьники с 1 по 4 классы смогут поесть днем за 249,7 рубля, среднего звена – за 294 рубля, а старшего – за 430,2 рубля.

Ранее мы рассказывали о том, что территорию усадьбы Шуваловых в Парголово отреставрируют под детский сад и школу.

Фото: Piter.TV

Теги: стоимость обеда в школе, школьная столовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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