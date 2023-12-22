Питание в школах Петербурга подорожает в 2024 году

Отмечается, что завтрак для учеников 1-4 классов будет стоить 104 рубля 40 копеек, обед – 156 рублей 50 копеек.

Стоимость питания в петербургских школах увеличится с нового учебного года – с 1 сентября 2024 года. Соответствующая информация содержится в проекте постановления, которое опубликовано на сайте Смольного 17 апреля в разделе антикоррупционной экспертизы.

Отмечается, что завтрак для учеников 1-4 классов будет стоить 104 рубля 40 копеек, обед – 156 рублей 50 копеек. Комплексный обед подорожает до 260 рублей 90 копеек.

Школьники, обучающиеся в 5-9 классах, заплатят за завтрак 122 рубля 70 копеек. Обед для них обойдется в 184 рубля 10 копеек, а комплексный обед – в 306 рублей 80 копеек. Рост в цене составит 4-5%.

Ученики старших классов смогут позавтракать за 180 рублей 60 копеек, пообедать – за 270 рублей 90 копеек. За комплексный обед придется заплатить 451 рубль 50 копеек.

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Фото: Piter.TV