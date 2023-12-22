Психолог Панфилова рассказала, как помочь ребенку справиться с буллингом в школе

По словам эксперта, в зоне риска могут оказаться дети 12-13 лет.

Психолог центра "Счастливая семья" Наталья Панфилова рассказала, как помочь ребенку справиться с буллингом в школе. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в зоне риска могут оказаться дети 12-13 лет. Она подчеркнула, что этот период опасен неустойчивостью гормональной системы, когда переключение на агрессию может быть очень быстрым. Панфилова предложила взрослым обращать внимание на то, как подросток справляется с трудностями в жизни, и при необходимости предложить ему помощь. Также психолог отметила, что в школах должны проводить работу и обсуждать подобные ситуации.

Ранее турэксперт Барзыкин рассказал, во сколько обойдется отдых в Сочи на майские праздники.

Фото: Piter.tv