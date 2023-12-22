Турэксперт Барзыкин рассказал, во сколько обойдется отдых в Сочи на майские праздники

По его словам, бронирование отдыха на российском курорте в мае идет не менее активно, чем в прошлом году.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, во сколько обойдется отдых в Сочи на майские праздники. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт отметил, что бронирование отдыха на российском курорте в мае идет не менее активно, чем в прошлом году. Он подчеркнул, что цены пока не взлетели. Барзыкин считает, что можно уложиться в 30-35 тысяч рублей на отдых в Сочи в этот период. Он также заявил, что формируется поток туристов в Турцию, Белоруссию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

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Фото: Piter.tv