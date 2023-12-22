Для получения социальной выплаты из бюджета региона педагогам необходимо соответствовать определенным критериям.

В Подмосковье учителя могут получить 20 тысяч рублей компенсации за аренду жилья. Об этом рассказала учитель средней школы городского округа Балашиха Яна Баранова в интервью телеканала "360".

По ее словам, для получения социальной выплаты из бюджета региона необходимо соответствовать определенным критериям. Баранова отметила, что у педагога и членов его семьи не должно быть в Московской области жилья в собственности. Кроме того, есть критерий по специализации. Педагог подчеркнула, что заявление на получение компенсации отправляется через московские госуслуги. Она уточнила, что компенсация выплачивается до года.

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Фото: Piter.tv