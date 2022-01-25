Территорию усадьбы Шуваловых в Парголово отреставрируют под детский сад и школу

Работы займут три года с момента получения разрешения.

Шуваловский дворец станет образовательным центром, в состав которого войдут детский сад и школа. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на генерального директора компании Element development Виталия Коробова.

По словам главы организации, реконструируют все четыре объекта федерального значения: Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника.

В здании Большого дворца после реставрации разместится крупнейший в Петербурге частный образовательный центр (детский сад и школа) под управлением одного из ведущих операторов, имеющего большой опыт организации учебного процесса на высочайшем уровне. Сейчас мы ведем переговоры. Виталий Коробов, генеральный директор компании Element development

Кроме того, переделают два здания, построенные в 1965 году. Они были возведены для пользования Всероссийским научно-исследовательским институтом токов высокой частоты им. Вологдина. На месте домов появятся апартаменты на 171 резиденцию от 30 до 90 м2.

Обновят в том числе и парк, расположенный на территории усадьбы.

Работы займут три года с момента получения разрешения.

Фото: Element development