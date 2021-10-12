Стадион "Петровский" реконструируют

Из-за будущих ремонтных работ игроки ФК "Ленинградец" остались без тренировочного места.

В пятницу, 16 июня, на ПМЭФ-2023 подписали соглашение, согласно которому стадион "Петровский" приостановит свою деятельность. Об этом сообщили в Смольном.

Документ подписал глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Планируется не только реконструкция самого стадиона, но и развитие ближайшей территории: новый кластер.

Отметим, что из-за будущих ремонтных работ игроки ФК "Ленинградец" остались без тренировочного места. Команда будет готовиться к чемпионатам в Рощино.

Ранее на Piter.TV: новые возможности для развития отечественных брендов обсудили на ПМЭФ.

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