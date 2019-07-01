Сборная России и «Зенит» образца 2008 года сыграют ретро-матч

Спортивное мероприятие пройдёт на стадионе "Петровский".

Ретро-матч между сборной России и "Зенитом" образца 2008 года состоится 15 июня на стадионе "Петровский". По информации РИА Новости, главными тренерами команд будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

Игру приурочат к 15-летию победы "Зенита" в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоеванию российской сборной бронзовых медалей чемпионата Европы.

За сборную России-2008 сыграют: Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Колодин, Семак, Жирков, Павлюченко, Сычёв, Адамов, Саенко. В команде "Зенита-2008" выйдут: Малафеев, Анюков, Тимощук, Ломбертс, Широков, Денисов, Зырянов, Данни, Аршавин, Погребняк, Домингес, Текке.

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Фото: ФК "Зенит"/ Стадион "Петровский": 92 великой истории