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Сборная России и «Зенит» образца 2008 года сыграют ретро-матч
Сегодня, 22:41
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anyagibova Добавить в Яндекс.Новости

Сборная России и «Зенит» образца 2008 года сыграют ретро-матч

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Спортивное мероприятие пройдёт на стадионе "Петровский".

Ретро-матч между сборной России и "Зенитом" образца 2008 года состоится 15 июня на стадионе "Петровский". По информации РИА Новости, главными тренерами команд будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

Игру приурочат к 15-летию победы "Зенита" в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоеванию российской сборной бронзовых медалей чемпионата Европы.

За сборную России-2008 сыграют: Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Колодин, Семак, Жирков, Павлюченко, Сычёв, Адамов, Саенко. В команде "Зенита-2008" выйдут: Малафеев, Анюков, Тимощук, Ломбертс, Широков, Денисов, Зырянов, Данни, Аршавин, Погребняк, Домингес, Текке.

Ранее мы рассказали о том, сколько петербуржцев занимаются спортом. 

Фото: ФК "Зенит"/ Стадион "Петровский": 92 великой истории

 

Теги: матч сборная россии и зенит, петровский стадион, футбол в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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