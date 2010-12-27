На "Петровском" стадионе прошёл первый футбольный матч юношеского международного турнира

Игра закончилась безоговорочной победой сборной России.

Первая игра XXXI Международного юношеского турнира по футболу состоялась во вторник, 4 июня, и завершилась победой сборной России над сборной Индии со счётом 3:0. Накануне на "Петровском" стадионе состоялось открытие XXXI Международного юношеского турнира по футболу памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Юношеский турнир по футболу торжественно открыли вице-губернатор Владимир Кириллов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх и вице-президент Российского футбольного союза, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

В турнире примут участие 12 команд из 11 стран мира. Тренером юношеской сборной России является знаменитый футболист Петербурга Александр Кержаков. Продлится турнир до 14 июня.

Матчи будут проходить на "Петровском стадионе", а также на "Рощино Арене", которая была построена специально перед Чемпионатом мира 2018 года. Игры юношеских сборных также пройдут на стадионе "Турбостроитель", который совсем недавно был заново открыт после длительной реконструкции.

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Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.