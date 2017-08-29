Подростки Приморского района очистили берег Финского залива

Более 500 волонтёров приняла участие в уборке береговой линии.

5 июня отмечается Всемирный день защиты окружающей среды. В честь этого в Приморском районе города прошёл экологический марафон "Чистое завтра". Более 500 человек юных волонтёров приняли участие в уборке береговой линии. Около Лахты добровольцы насобирали 486 мешков с мусором.

Интерес молодого поколения был вызван ещё и тем, что проходил марафон в виде соревнования: подростки поделились на две команды и собирали мусор на скорость. По словам Николая Цед, главы администрации Приморского района, данный проект задумывался не только как экологический, но и как воспитательный и просветительский. Защита окружающей среды воспитывает у подрастающего поколения ответственность за место, в котором ты живёшь, касается будь то улицы, города, страны или всей планеты в целом. Сам глава администрации тоже принял участие в марафоне "Чистое завтра" и вместе с подростками очищал береговую линию Финского залива.

Марафон "Чистое завтра" стал уже традиционным. Ранее молодёжь очистила от мусора сквер около площади Льва Мациевича, берег реки Глухарки, пляж Орловского карьера.

Ранее мы писали, что Николя Саркози был замечен на пробежке в Михайловском саду.

Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга