Николя Саркози был замечен на пробежке в Михайловском саду

Бывший президент Франции Николя Саркози был замечен вечером, 5 июня, на пробежке по Михайловскому саду.в самом сердце Петербурга. Политик неоднократно выкладывал в свой Инстаграм кадры с пробежек, вот и в Петербурге решил не забывать про физическую нагрузку. Во время вечернего неспешного кросса политика сопровождали два личных охранника.

По информации издания "Neva.Today", Николя Саркози прибыл в Северную столицу для участия в международном экономическом форуме, который проходит в Петербурге в эти дни.

Ранее мы писали, что "Ленинград" выступил на открытии ПМЭФ.

Фото: instagram/ nicolassarozy