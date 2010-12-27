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Николя Саркози был замечен на пробежке в Михайловском саду
Сегодня, 8:46
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Lolita.Dubovik98

Николя Саркози был замечен на пробежке в Михайловском саду

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Бывший президент Франции Николя Саркози был замечен вечером, 5 июня, на пробежке по Михайловскому саду.в самом сердце Петербурга. Политик неоднократно выкладывал в свой Инстаграм кадры с пробежек, вот и в Петербурге решил не забывать про физическую нагрузку. Во время вечернего неспешного кросса политика сопровождали два личных охранника.

По информации издания "Neva.Today", Николя Саркози прибыл в Северную столицу для участия в международном экономическом форуме, который проходит в Петербурге в эти дни.

Ранее мы писали, что "Ленинград" выступил на открытии ПМЭФ.

Фото: instagram/ nicolassarozy

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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