Бастрыкин поручил проверить работу петербургских перевозчиков общественного транспорта

Жители Василеостровского района Петербурга опубликовали обращение к главе СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил информировать его о деятельности петербургских перевозчиков на маршрутах общественного транспорта. Об этом было объявлено в пресс-службе СК РФ 13 мая.

Жители Василеостровского района Петербурга опубликовали обращение к главе СК Бастрыкину, с просьбой провести проверку перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по городу. Главное следственное управление СК по Петербургу начало проверку по запросу жителей. Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя ГСУ по городу Олегу Бобкову доложить о фактах, указанных в обращении.

При наличии достаточных оснований будет проведена проверка со стороны следственных органов.

Ранее суд Петербурга отправил Рахматшоха Курбонова под арест до 9 июля.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком