Суд Петербурга отправил Рахматшоха Курбонова под арест до 9 июля

Следователь и прокурор настояли на этой мере пресечения.

Октябрьский районный суд принял решение о заключении под стражу водителя Рахматшоха Курбонова, который управлял автобусом, утонувшим в Мойке. Курбонов будет находиться под стражей до 9 июля. Следователь и прокурор настояли на этой мере пресечения. Защита обвиняемого просила о домашнем аресте или ограничении определенных действий, указывая на нарушение трудовых прав водителя и отсутствие экспертных данных о состоянии тормозной системы.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что привело к смерти двух или более лиц. Курбонов имеет троих детей, а также страдает гепатитом D. В ходе допроса он признал свою вину и выразил соболезнования родственникам погибших, а также принес свои извинения.

Кроме того, стало известно о задержании начальника автоколонны ООО "Такси", который организовал перевозку пассажиров. По данным следствия, водителю автобуса не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Ранее капитан катера Карасев рассказал о спасении людей из упавшего в Мойку автобуса.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга