Водитель упавшего в Мойку автобуса признал свою вину и раскаялся

Защита подсудимого просит для него домашний арест или запрет определенных действий.

Водитель Рахматшох Курбонов, автобус под управлением которого упал в Мойку в Петербурге, признал свою вину, сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Из протокола допроса следует, что Курбонов раскаивается в том, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Защита подсудимого просит для него домашний арест или запрет определенных действий. Один из адвокатов подчеркнул, что в деле пока нет экспертизы о состоянии транспортного средства.

Рейсовый автобус упал в Мойку днем в пятницу, 10 мая. По информации городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. МЧС сообщало, что спасатели вытащили девять человек из автобуса. Семь пассажиров автобуса погибли.

В тот же день водителя задержали. 11 мая ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Следователи также возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что спасавшим людей из упавшего в Мойку автобуса добровольцам вручили по 3 млн рублей.

Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга