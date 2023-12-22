Спасавшим людей из упавшего в Мойку автобуса добровольцам вручили по 3 млн рублей

Помимо этого, помогавшим спасти пассажиров упавшего в Мойку автобуса были вручены благодарственные письма за героический поступок от депутата Государственной думы Бийсултана Хамзаева.

Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, которые приняли участие в спасении людей из затонувшего автобуса в Петербурге, получили материальную поддержку. Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв в своём Telegram-канале.

Согласно сообщениям СМИ, каждому из добровольцев было выплачено по 3 млн рублей.

Кремлёв выразил добровольцам благодарность, вручая им пакеты с официальной эмблемой. Помимо этого, помогавшим спасти пассажиров упавшего в Мойку автобуса были вручены благодарственные письма за героический поступок от депутата Государственной думы Бийсултана Хамзаева.

Ранее мы сообщили о том, что после падения автобуса в Мойку выжили только пассажир и водитель.

Фото: Telegram / Умар Кремлёв