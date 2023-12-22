После падения автобуса в Мойку выжили только пассажир и водитель

Единственный выживший пассажир, 56-летний мужчина, был посещен главой городского комздрава Дмитрием Лисовцом.

Почти все пассажиры автобуса, который упал в Мойку с Поцелуева моста, погибли. Только один пассажир и водитель автобуса выжили, сообщает РБК со ссылкой на МЧС.

Согласно последней информации, в трагедии погибло семь человек. Единственный выживший пассажир, 56-летний мужчина, был посещен главой городского комздрава Дмитрием Лисовцом. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии и помещен в отделение реанимации. У него диагностированы утопление, аспирация пресной водой и двусторонняя аспирационная пневмония. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов также госпитализирован.

Напоминаем, что ужасная авария произошла в Петербурге 10 мая. Около часа дня автобус упал в Мойку с Поцелуева моста. По данным Следственного комитета, погибло семь человек. В настоящее время следователи изучают обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщили о том, что обыски у перевозчика, которому принадлежит упавший в Мойку автобус, прошли в Петербурге.

Фото: Telegram / МЧС России