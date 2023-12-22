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Капитан катера Карасев рассказал о спасении людей из упавшего в Мойку автобуса
Сегодня, 13:55
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Капитан катера Карасев рассказал о спасении людей из упавшего в Мойку автобуса

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Карасев стал свидетелем того, как автобус быстро ушел под воду.

Капитан прогулочного катера Ян Карасев был одним из тех, кто пришел на помощь пассажирам автобуса, упавшего в Мойку. В интервью телеканалу "360" он рассказал о своих действиях в тот день.

В пятницу Карасев выполнял обычный маршрут, следуя от Новой Голландии. Он прибыл на место происшествия не первым, так как его катер пропускал другие суда, выходившие из Крюкова канала в Мойку.

Карасев стал свидетелем того, как автобус быстро ушел под воду. Он сразу же начал помогать в спасении людей.

Первое, что мы увидели, что выбрался водитель, ему люди с набережной начали кричать, чтобы открывал люки, он поплыл в сторону автобуса, чтобы открыть их, но у него не получалось, и с моста начали прыгать ребята молодые.

Ян Карасев, капитан прогулочного катера

 Ранее мы сообщили о том, что водитель упавшего в Мойку автобуса признал свою вину и раскаялся.

Фото: Telegram / МЧС России

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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