Видео: Шнуров и "Ленинград" открыли культурную программу ПМЭФ-2019

Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео с выступления скандальной группировке на вечеринке для самых богатых людей России и мира.

В Петербурге завершился "нулевой день" ПМЭФ-2019. Финальную точку в приготовлениях к Петербургскому экономическому форуму поставило выступление группировки "Ленинград" на приеме "Росконгресса". Канал Piter.TV публикует кадры с этого мероприятия. На видео можно оценить исполнение Шнуровым главного хита группировки: музыкант призывает зрителей активнее хлопать, а люди в пиджаках понемногу раскачиваются под популярный мотив.

Отметим, что каждый из 4-х дней проведения ПМЭФ-2019 ознаменуется выступлением музыкального коллектива-хедлайнера в рамках неофициальной "тусовочной" программы или же так называемой "культурной программы" форума. Наряду с "Ленинградом" главными звездами таких вечеринок станут Земфира, Little Big и Би-2.

Видео: Piter.TV