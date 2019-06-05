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Видео: Шнуров и "Ленинград" открыли культурную программу ПМЭФ-2019

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Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео с выступления скандальной группировке на вечеринке для самых богатых людей России и мира.

В Петербурге завершился "нулевой день" ПМЭФ-2019. Финальную точку в приготовлениях к Петербургскому экономическому форуму поставило выступление группировки "Ленинград" на приеме "Росконгресса". Канал Piter.TV публикует кадры с этого мероприятия. На видео можно оценить исполнение Шнуровым главного хита группировки: музыкант призывает зрителей активнее хлопать, а люди в пиджаках понемногу раскачиваются под популярный мотив. 

Отметим, что каждый из 4-х дней проведения ПМЭФ-2019 ознаменуется выступлением музыкального коллектива-хедлайнера в рамках неофициальной "тусовочной" программы или же так называемой "культурной программы" форума. Наряду с "Ленинградом" главными звездами таких вечеринок станут Земфира, Little Big и Би-2. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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