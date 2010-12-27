В Петербурге педофил надругался над 8-летней дочерью сожительницы и ее подругой

В Петербурге задержан 37-летний мужчина, которого подозревают в половом контакте с двумя несовершеннолетними девочками.

В Петербурге полиция задержала 37-летнего горожанина, подозреваемого в педофилии. Как стало известно Piter.TV, правоохранители обвиняют петербуржца в надругательстве над девочками 8 и 11 лет. Об этом нашему изданию сообщили родственники одной из школьниц.

Половой акт между мужчиной и несовершеннолетними девочками предположительно произошел 4 августа в квартире на Богатырском проспекте. В это время там находилась дочь сожительницы педофила и ее подружка из школы. В период с 21 часа вечера до 6 часов утра подозреваемый оставался в квартире с детьми один. По версии родственников девочек, в это время петербуржец совершил с ними действия сексуального характера. При этом одна из школьниц участвовала в половом акте, а вторая только наблюдала.

В данный момент подозреваемый задержан, ведется следствие.