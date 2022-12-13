Стало известно, сколько жителей Петербурга занимаются спортом

Вице-губернатор города Борис Пиотровский заверил, что число вовлечённых в спортивную жизнь петербуржцев можно увеличить ещё больше за счёт реконструкции и строительства спортивных объектов, а также пропаганды здорового образа жизни.

На данный момент 57% жителей Петербурга в возрасте от 3 лет регулярно занимаются физкультурой и спортом. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в беседе с "Петербургским дневником".

Отметим, что президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, благодаря которым доля систематически вовлеченных в спортивную жизнь петербуржцев должна составить 75%. Пиотровский заверил, что число вовлечённых в спортивную жизнь петербуржцев можно увеличить ещё больше за счёт реконструкции и строительства спортивных объектов, а также пропаганды здорового образа жизни.

Также вице-губернатор напомнил, что 2022 год в городе был объявлен А Годом дворового спорта. Петербуржцы приобщаются к культуре здорового образа жизни и настроены на долголетие.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" откроет филиал клубной академии в КНР.

Фото: Pxhere