"Зенит" откроет филиал клубной академии в КНР

Китайская футбольная ассоциация поддержала идею о дальнейшей организации товарищеских матчей между сине-бело-голубыми и местными командами.

ФК "Зенит" готовится к открытию собственной Академии в Китае. Об этом сообщил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По словам руководителя, инициатива уже прорабатывается с правительством города Бэйхай и представителями местной Федерации. В результате переговоров должно состоятся открытие филиала "Газпром" (Академии ФК "Зенит" в КНР).

Кроме того, Медведев отметил, что Китайская футбольная ассоциация поддержала идею о дальнейшей организации товарищеских матчей между сине-бело-голубыми и местными командами.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" идёт на чемпионский титул.

Фото: Piter.TV