Реконструкция Морского вокзала в Петербурге обойдется в 80 млн рублей

Работы намерены проводить в четыре этапа, в течение 930 календарных дней.

В Петербурге АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" объявило конкурс на реконструкцию Морского вокзала в Василеостровском районе. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 79,9 млн рублей. Заявки участников принимаются до 18 июня, подрядчика определят 21 июня.

Работы намерены проводить в четыре этапа, в течение 930 календарных дней. Согласно документации, проектировщик должен согласовать с администрацией Петербурга "условно-разрешенные виды использования участка" – деловое управление и гостиничное обслуживание, и обеспечить возможность раздельного доступа с улицы в торговый центр, гостиницу, бизнес-центр и ресторан. Внешний вид вокзала менять не намерены.

Морской вокзал заработал в 1982 году. На последнем этаже семиэтажного здания расположена гостиница, пятый и шестой занимает бизнес-центр.

Ранее мы рассказывали о том, что по поручению губернатора Петербурга на Поклонной горе построят транспортную развязку.

Фото: Piter.TV