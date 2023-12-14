Определен проектировщик реконструкции Морского вокзала в Петербурге

Договор был составлен на 72,9 млн рублей.

Проект реконструкции Морского вокзала в Петербурге разработает ООО "Байер" – единственный участник аукциона. Соответствующую информацию разместили на портале госзакупок 21 июня.

Договор был составлен на 72,9 млн рублей. Изначально проект реконструкции собирались разрабатывать за 79,9 млн рублей.

Работы пройдут в четыре этапа в течение 930 календарных дней. Проектировщик должен согласовать с администрацией Петербурга "условно-разрешенные виды использования участка" – деловое управление и гостиничное обслуживание. Также необходимо обеспечить возможность раздельного доступа с улицы в торговый центр, гостиницу, бизнес-центр и ресторан.

Ранее подземный пешеходный переход начали строить в Кудрово.

Фото: Piter.TV