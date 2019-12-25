Подземный пешеходный переход начали строить в Кудрово

В рамках работ планируется реконструкция сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также устройство системы дождевой канализации и водопропускных труб.

На пересечении улиц Центральная и Строителей в Кудрово началось строительство подземного пешеходного перехода, сообщила пресс-служба группы компаний "АБЗ-1".

Специалисты "АБЗ-Дорстрой", входящей в состав "АБЗ-1", в настоящее время занимаются разработкой грунта для обустройства котлована, после чего приступят к бетонным работам. Для строительства подземного перехода строителям предстоит обработать около 15 тыс. кубометров грунта, что эквивалентно 750 самосвалам.

Строительство подземного перехода является частью проекта по созданию новой развязки с Мурманским шоссе. В рамках работ планируется реконструкция сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также устройство системы дождевой канализации и водопропускных труб. Кроме того, запланировано подключение наружного освещения в районе съезда с нового виадука на Мурманское шоссе.

На путепроводе в ближайшее время будет уложен асфальт, после чего движение автомобилей будет переключено на новый виадук. Прежний путепровод также будет отремонтирован.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трассы между Осьмино и Большим Сабском начнется в конце июня.

Фото: ГК "АБЗ-1"