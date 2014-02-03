Ремонт трассы между Осьмино и Большим Сабском будут ремонтировать в конце июня

Дорожным службам предстоит уложить свыше 10 километров нового покрытия.

В последних числах июня в Лужском районе стартует продолжительный ремонт значимой автодороги, которая связывает три района Ленинградской области. Работы будут проводиться на отрезке от поселка Осьмино до деревни Большой Сабск.

Дорожным службам предстоит уложить свыше 10 километров нового покрытия, уточнили в понедельник, 17 июня, в пресс-службе областного правительства. Помимо этого, планируется укрепить обочины, установить новые дорожные знаки и обновить разметку.

Стоит отметить, что данная дорога, соединяющая поселок Толмачево и "Нарву", проходит через Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы. Несколько лет назад на этом маршруте был отремонтирован участок, который проходит через поселок Осьмино. Параллельно с этим в Лужском районе продолжается ремонт подъездной дороги к железнодорожной станции Толмачево от псковского шоссе. Уже демонтировано прежнее покрытие. Сейчас специалисты заняты очисткой водопропускных труб.

Более того, в поселке Осьмино полным ходом идет капитальный ремонт моста через реку Саба. Подрядчик занимается возведением временного моста, по которому будет организовано движение транспорта на период ремонта. Водителей Ленинградской области просят быть бдительными и обращать внимание на временные дорожные знаки.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo