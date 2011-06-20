Бастрыкин заинтересовался проблемой водоснабжения в Приозерском районе

Среди жалоб были перебои с водой в некоторых домах в течение длительного времени, завышенные тарифы и проблемы с новыми подключениями.

Жители Приозерского района обратились к Александру Бастрыкину с проблемой, связанной с водоснабжением. Руководитель ГСУ СК РФ поручил проверить нарушения прав местных жителей.

Среди жалоб были перебои с водой в некоторых домах в течение длительного времени, завышенные тарифы и проблемы с новыми подключениями. Люди также упомянули, что из-за отсутствия очистных сооружений канализационные стоки попадают в водоемы. Жители обращались в органы, но результатов не было. Следственный комитет начал проверку на предмет недостаточного предоставления услуг по водоснабжению.

Бастрыкин лично контролирует ход проверки в центральном аппарате СК. Он также запросил информацию о выявленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе информационного центра комитета.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ