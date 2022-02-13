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Собаки едва не загрызли молодую пару в Петербурге
Сегодня, 14:49
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Собаки едва не загрызли молодую пару в Петербурге

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Происшествие случилось на Мебельной улице, неподалеку от станции метро "Старая Деревня".

В Приморском районе Санкт-Петербурга собаки едва не загрызли пару. Молодые люди прогуливались около метро "Старая Деревня".

— Мы уже собирались уходить, когда услышали лай собак и увидели, как они бегут прямо на нас. Мы залезли на какой-то квадратик, они стали прыгать. Моя девушка упала в яму, и я за ней

рассказал пострадавший

Как стало известно 78.ru, собаки покусали молодую пару. Отбиться от своры не получалось до последнего. В конце концов им удалось вырваться, перелезть через забор и забежать в ближайшее здание. После произошедшего пострадавшим потребовалась медицинская помощь. У молодого человека диагностировали укушенные раны в области головы и предплечий, а также множественные ссадины рук и ног.

Отметим, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил организовать доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на молодую пару в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщал, что кролик чуть не откусил палец годовалой петербурженке в новгородском контактном зоопарке

Фото: pxhere

Теги: метро старая деревня, нападение бездомных собак, свора собак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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