Собаки едва не загрызли молодую пару в Петербурге

Происшествие случилось на Мебельной улице, неподалеку от станции метро "Старая Деревня".

В Приморском районе Санкт-Петербурга собаки едва не загрызли пару. Молодые люди прогуливались около метро "Старая Деревня".

— Мы уже собирались уходить, когда услышали лай собак и увидели, как они бегут прямо на нас. Мы залезли на какой-то квадратик, они стали прыгать. Моя девушка упала в яму, и я за ней рассказал пострадавший

Как стало известно 78.ru, собаки покусали молодую пару. Отбиться от своры не получалось до последнего. В конце концов им удалось вырваться, перелезть через забор и забежать в ближайшее здание. После произошедшего пострадавшим потребовалась медицинская помощь. У молодого человека диагностировали укушенные раны в области головы и предплечий, а также множественные ссадины рук и ног.

Отметим, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил организовать доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на молодую пару в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщал, что кролик чуть не откусил палец годовалой петербурженке в новгородском контактном зоопарке

Фото: pxhere