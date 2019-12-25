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В Гатчинском районе бездомная собака напала на четверых человек. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:59
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В Гатчинском районе бездомная собака напала на четверых человек. Возбуждено уголовное дело

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Местные жители заявили, что от собаки уже пострадали двое мужчин, пенсионер и ребенок.

В Гатчинском районе после информации о нападении бездомной собаки на людей возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Безнадзорный пес покусал четверых человек в Коммунаре. Местные жители заявили, что от собаки уже пострадали двое мужчин, пенсионер и ребенок. 

В частности, 24 декабря в медицинское учреждение обратился 20-летний молодой человек с укушенной раной голени, которую получил в результате нападения бездомного пса. 

Следственным отделом по Гатчине возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Должностные лица администрации муниципального образования безответственно отнеслись к своим обязанностям по организации отлова бродячих собак и помещению их в специализированное учреждение.  

Ранее на Piter.TV: пес покусал петербурженку и загрыз ее питомца на проспекте Мечникова. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: гатчинский район, нападение бездомных собак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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