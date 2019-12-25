В Гатчинском районе бездомная собака напала на четверых человек. Возбуждено уголовное дело

Местные жители заявили, что от собаки уже пострадали двое мужчин, пенсионер и ребенок.

В Гатчинском районе после информации о нападении бездомной собаки на людей возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Безнадзорный пес покусал четверых человек в Коммунаре. Местные жители заявили, что от собаки уже пострадали двое мужчин, пенсионер и ребенок.

В частности, 24 декабря в медицинское учреждение обратился 20-летний молодой человек с укушенной раной голени, которую получил в результате нападения бездомного пса.

Следственным отделом по Гатчине возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Должностные лица администрации муниципального образования безответственно отнеслись к своим обязанностям по организации отлова бродячих собак и помещению их в специализированное учреждение.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти