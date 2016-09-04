Пес покусал петербурженку и загрыз ее питомца на проспекте Мечникова

На севере Петербурга агрессивная собака загрызла чихуахуа и напала на хозяйку животного. Об этом пишет "Фонтанка".
Вечером 10 декабря на проспекте Мечникова женщина вышла выгулять своего питомца, и на него неожиданно напал пес, который похож на питбуля. Горожанка попыталась защитить собаку, но животное накинулось и на нее, укусив за руку и поцарапав спину.
К месту случившегося подошел мужчина, предположительно, хозяин пса. Пострадавшая не стала задавать вопросов, поскольку в первую очередь хотела помочь своей собаке. Питомец скончался в ветеринарной клинике.
Жительница Северной столицы написала заявление в полицию.
Ранее мы рассказывали о том, что собака напала на своего хозяина в Зеленогорске после того, как ее ударило током.
Фото: Piter.TV
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