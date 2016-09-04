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Пес покусал петербурженку и загрыз ее питомца на проспекте Мечникова
Сегодня, 12:45
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Пес покусал петербурженку и загрыз ее питомца на проспекте Мечникова

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Собака скончалась в ветеринарной клинике.

На севере Петербурга агрессивная собака загрызла чихуахуа и напала на хозяйку животного. Об этом пишет "Фонтанка". 

Вечером 10 декабря на проспекте Мечникова женщина вышла выгулять своего питомца, и на него неожиданно напал пес, который похож на питбуля. Горожанка попыталась защитить собаку, но животное накинулось и на нее, укусив за руку и поцарапав спину. 

К месту случившегося подошел мужчина, предположительно, хозяин пса. Пострадавшая не стала задавать вопросов, поскольку в первую очередь хотела помочь своей собаке. Питомец скончался в ветеринарной клинике. 

Жительница Северной столицы написала заявление в полицию. 

Ранее мы рассказывали о том, что собака напала на своего хозяина в Зеленогорске после того, как ее ударило током. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покусала собака, проспект мечников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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