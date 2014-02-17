Собака напала на своего хозяина в Зеленогорске после того, как ее ударило током

Состояние мужчины оказалось удовлетворительным.

На остановке общественного транспорта в Зеленогорске собака укусила в лицо своего хозяина. Об этом пишет "Фонтанка".

Утром 10 декабря на пересечении Приморского шоссе и Спортивной улицы 51-летний мужчина выгуливал питомца, в какой-то момент пса ударило током. После этого собака напала на него. Случившееся заметил водитель автобуса, он и обратился в полицию.

На место происшествия приезжали медики скорой помощи, установившие, что пострадавшему не нужна госпитализация. Его состояние оказалось удовлетворительным.

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Фото: Piter.TV