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Собака напала на своего хозяина в Зеленогорске после того, как ее ударило током
Сегодня, 8:44
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Собака напала на своего хозяина в Зеленогорске после того, как ее ударило током

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Состояние мужчины оказалось удовлетворительным.

На остановке общественного транспорта в Зеленогорске собака укусила в лицо своего хозяина. Об этом пишет "Фонтанка". 

Утром 10 декабря на пересечении Приморского шоссе и Спортивной улицы 51-летний мужчина выгуливал питомца, в какой-то момент пса ударило током. После этого собака напала на него. Случившееся заметил водитель автобуса, он и обратился в полицию. 

На место происшествия приезжали медики скорой помощи, установившие, что пострадавшему не нужна госпитализация. Его состояние оказалось удовлетворительным. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет петербуржец, натравивший питбуля на прохожих. 

Фото: Piter.TV

Теги: зеленогорск, покусала собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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